В Україні за добу заразились коронавірусом 13 дітей

За добу в Україні виявили коронавірус у 13 дітей. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, взагалі за добу заразились 311 людей.

"За минулу добу в Україні 311 випадки. З них 13 дітей", - заявив Ляшко.

Додамо, станом на ранок 10 квітня в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 2203, 61 пацієнт одужав.

Нагадаємо, МОЗ відправив перевірку в Івано-Франківську область, де найбільше випадків смерті від коронавірусу. Буде розглянуто кожен конкретний випадок і надано певні рекомендації щодо покращення надання медичної допомоги.

Також заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про виявлені порушення щодо ситуації з коронавірусом у Миколаївській області.

Разом з тим, у Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня. В ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня".

Втім, Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус.