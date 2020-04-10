В Украине за сутки заразились коронавирусом 13 детей

За сутки в Украине обнаружили коронавирус у 13 детей. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, всего за сутки заразились 311 человек.

"За минувшие сутки в Украине 311 случев. Из них 13 детей", - заявил Ляшко.

Добавим, по состоянию на утро 10 апреля в Украине выросло число зараженных коронавирусом до 2203, 61 пациент выздоровел.

Напомним, Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область, где больше всего случаев смерти от коронавируса. Будет рассмотрен каждый конкретный случай и будут предоставлены определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

Также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о нарушениях по ситуации с коронавирусом в Николаевской области.

Вместе с тем, у Зеленского допустили ослабление карантина до 24 апреля. В ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

Впрочем, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.