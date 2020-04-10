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Феномен Миколаївської області: у МОЗ заявили про виявлені порушення

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 10:05
Феномен Миколаївської області: у МОЗ заявили про виявлені порушення
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ляшко сподівається, що ситуація у регіоні з кількістю тестувань покращиться

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про виявлені порушення щодо ситуації з коронавірусом у Миколаївській області. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко сподівається, що ситуація у регіоні з кількістю тестувань покращиться.

"Вчора ми з командою МОЗ відвідали Миколаївську область, де розглядали ситуацію щодо відсутності випадків коронавірусної хвороби... Відслідкували всі алгоритми від дзвінка пацієнта до сімейного лікаря. Від відбору зразків до доставки зразків. Маємо певні проблеми в цьому алгоритмі. Певні порушення. Були дані рекомендації. Я думаю, що найближчим часом ситуація в Миколаївській області щодо кількості тестувань буде покращуватись", - заявив замміністра.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що коронавірусної інфекції у Миколаївській області фахівці Міністерства охорони здоров'я у результаті проведеної спецоперації не знайшли.

Як писало РБК-Україна, через відсутність випадків коронавірусу в Миколаївській області перевірили ще кілька тестів, всі вони виявилися негативними.

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