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У президента допустили послаблення карантину до 24 квітня

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 09:20
У президента допустили послаблення карантину до 24 квітня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня"

Якщо українці просидять на карантині через коронавірус ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

Тимошенко зазначив, що в ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня".

"Є Великдень, ми розуміємо, що це велике свято для всіх. Але ми закликаємо усіх бути вдома. Якщо ми просидимо ще 2 тижні на карантині, можливо до 24 квітня ми вже вийдемо на якесь послаблення цієї історії", - заявив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що у травні за умов позитивної динаміки буде запущена економіка України за визначеним планом.

Разом з тим, на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського було домовлено, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

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Новини України КоронавірускарантинВолодимир Зеленський
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