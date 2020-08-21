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В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 09:40
В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Госпіталізували майже 500 людей

Станом на 21 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд. Він пов'язаний з кількістю госпіталізованих за добу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, за минулу добу захворіло ще 2106 осіб.

"Госпіталізовано 487 людей і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу від початку пандемії", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу, найскладніша епідеміологічна ситуація в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях та Києві.

Зазначимо, в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації.

Крім того, за добу 19 серпня в Україні вперше виявили понад дві тисячі нових випадків коронавируса.

РБК-Україна писало, що під час минулого перерозподілу на зони карантину до "жовтого списку" потрапили Харків, Одеса та Ужгород.

"Госпіталізовано 487 людей і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу від початку пандемії", - заявив Степанов.

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