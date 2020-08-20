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Україна оновила зони карантину: що змінилося

Київ, Четвер 20 серпня 2020 17:48
Україна оновила зони карантину: що змінилося
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Рішення прийняла комісія ТЕБ та НС

В Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Червону зону карантину розширили.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, після перерозподілу, до зон карантину потрапило більше міст та областей, ніж було після минулого зонування, яке відбулося 13 серпня.

    Відзначимо, що нове зонування наберуть чинності 24 серпня.

    Червона зона: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів:

    • місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • місто Самбір Львівської області;
    • місто Біляївка Одеської області;
    • міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський і Рівненський район Рівненської області;
    • місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

    Помаранчева зона: забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів:

    • місто Ужгород;
    • місто Івано-Франківськ;
    • місто Львів;
    • місто Тернопіль;
    • місто Харків.

    Жовта зона: забороняється відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту:

    • місто Київ;
    • місто Луцьк;
    • місто Житомир;
    • місто Бориспіль;
    • місто Одеса;
    • місто Рівне;
    • місто Суми;
    • місто Хмельницький.

    Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.

    Нагадаємо, під час минулого перерозподілу на зони карантину до "жовтого списку" потрапили Харків, Одеса та Ужгород.

    Сьогодні в Україні зафіксовано новий антирекорд за випадками коронавірусу, понад 2 000 нових випадків за добу.

    До цього у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.

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