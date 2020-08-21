В Україні вже більше 100 тисяч випадків коронавірусу

Також в країні вже більше 51 тисячі одужавших
Станом на 21 серпня в Україні виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу. Найскладніша епідеміологічна ситуація в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях та Києві.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Також в країні вже більше 51 тисячі одужавших та більше 2,1 тисячі смертей. В Україні 100 643 випадків COVID-19. Зокрема, за вчора заразилися ще 2 106 осіб.
Також у РНБО повідомили, що за вчора одужали 637 людей та 23 померли.
Найбільше заражених у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Харківській областях та в Києві. Останні декілька тижнів ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, зростає кількість заражених.
Вчора в Україні кількість нових випадків коронавірусу вперше перевищила дві тисячі.
Ситуація в регіонах:
Вінницька область - 3478 випадків;
Волинська область - 4989 випадків;
Дніпропетровська область - 1894 випадки;
Донецька область - 1183 випадки;
Житомирська область - 2695 випадків;
Закарпатська область - 6771 випадок;
Запорізька область - 1234 випадки;
Івано-Франківська область - 7462 випадки;
Кіровоградська область - 751 випадок;
м. Київ - 11 328 випадків;
Київська область - 4805 випадків;
Львівська область - 12 793 випадки;
Луганська область - 213 випадків;
Миколаївська область - 912 випадків;
Одеська область - 5578 випадків;
Полтавська область - 614 випадки;
Рівненська область - 8238 випадків;
Сумська область - 1124 випадки;
Тернопільська область - 4301 випадок;
Харківська область - 7033 випадки;
Херсонська область - 329 випадків;
Хмельницька область - 1828 випадків;
Чернівецька область - 8505 випадків;
Черкаська область - 1219 випадків;
Чернігівська область - 1366 випадків.
Зазначимо, Чернівецька область встановила антирекорд за кількістю хворих на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації, червону зону карантину розширили.
РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.