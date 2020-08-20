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В Україні вперше виявили більше двох тисяч нових випадків коронавірусу

Київ, Четвер 20 серпня 2020 09:23
В Україні вперше виявили більше двох тисяч нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже близько 100 тисяч заражених

Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людини. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадки, у Києві - 227, у Чернівецькій області - 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській - 168.

"В Харківській області стрімко зростає кількість заражених", - заявив він.

В Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 50 441 пацієнт одужав.

Ситуація в регіонах така:

Вінницька область - 3405 випадків;
Волинська область - 4929 випадків;
Дніпропетровська область - 1873 випадки;
Донецька область - 1156 випадків;
Житомирська область - 2597 випадків;
Закарпатська область - 6662 випадки;
Запорізька область - 1213 випадків;
Івано-Франківська область - 7290 випадків;
Кіровоградська область - 749 випадків;
м. Київ - 11 172 випадки;
Київська область - 4727 випадків;
Львівська область - 12 631 випадок;
Луганська область - 204 випадки;
Миколаївська область - 893 випадки;
Одеська область - 5408 випадків;
Полтавська область - 594 випадки;
Рівненська область - 8091 випадок;
Сумська область - 1078 випадків;
Тернопільська область - 4116 випадків;
Харківська область - 6849 випадків;
Херсонська область - 321 випадок;
Хмельницька область - 1768 випадків;
Чернівецька область - 8297 випадків;
Черкаська область - 1200 випадків;
Чернігівська область - 1314 випадків.

Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.

Нагадаємо, сьогодні будуть переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки і Україну знову розділять на зони карантину.

До цього в Міністерстві охорони здоров'я України роз'яснили, які обмеження будуть в школах різних карантинних зон.

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