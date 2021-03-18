В Україні скоротили "помаранчеву зону" карантину

Станом на 18 березня "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні скоротилася. Тепер у неї входять 11 областей і Київ.
Вчора в "помаранчевій зоні" знаходилося 16 областей і столиця, а позавчора - 10 регіонів.
На сьогодні в "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.
З цієї зони вибули Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська.
У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у "жовтій зоні".
Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена:
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів у "червону зону".
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів поки не обговорює конкретну дату введення нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається введення місцевих локдаунов.