В Украине сократили "оранжевую зону" карантина

По состоянию на 18 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине сократилась. Теперь в нее входят 11 областей и Киев.
Вчера в "оранжевой зоне" находилось 16 областей и столица, а позавчера - 10 регионов.
На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.
Из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская.
В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".
Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону".
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.