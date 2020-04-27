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В Україні збережеться режим самоізоляції після відкриття кордонів

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 11:27
В Україні збережеться режим самоізоляції після відкриття кордонів
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Після поїздок за кордон збережеться вимога залишатися на самоізоляції

У разі пом'якшення карантину через пандемію коронавірусу та відкриття кордонів українці і надалі будуть зобов'язані залишатися на самоізоляції після поїздок за кордон. Про це в інтерв'ю liga.net розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Криклій зазначив, що на сьогодні європейські країни обмежують в'їзд людей з третіх країн.

"Я просто не розумію, куди ми в'їдемо. Проблем глобально не бачу. Єдине - у нас буде працювати формат самоізоляції. Ви виїхали, наприклад, до Польщі. Повернулися - треба буде провести 14 днів у самоізоляції. Чи комфортно буде всім в такому режимі? Сумніваюся", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Криклій розповів про плани з 12 травня відновити приміське і міжміське транспортне сполучення. Поки мова йде про автобусні та залізничні перевезення.

Він також заявляв, що запуск громадського транспорту у містах буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні після травневих свят.

"Якщо ми спокійно пройдемо травневі свята і у нас не піде другої хвилі, тоді ми можемо говорити, що почнемо відновлювати рух громадського транспорту в містах, можливо метро", - сказав Криклій.

У Британії планують пом'якшити карантин, - Telegraph
Новини України кордонкарантинВладислав Криклій
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