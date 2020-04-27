Криклій назвав дату відновлення міжміського сполучення

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Це все стосується автобусних і залізничних перевезень

В Україні планують 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".

Криклій зазначив, що мова йде про автобусні і залізничні перевезення.

"Так. Ми плануємо 12 травня відновлювати активність в містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень", - заявив він.

Однак, він додав, що багато що залежить від того, які показники по поширенню вірусу будуть до 12 травня.

"Надалі плануємо і авіасполучення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіації. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів - невигідно. Вигідніше не літати", - повідомив він.

За його словами, будуть стримуючі рішення і обмеження: маски, термоскрінінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.

"Інакше ми будемо мати гіперболічне зростання захворюваності. Ми готуємо пропозиції по алгоритму виходу з карантину, на наступному тижні з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ - у них перша скрипка", - розповів Криклій.

Нагадаємо, карантин в Україні планують почати послаблювати з 11 травня, але обмеження планують знімати поступово. Кабмін розробив та презентував план виходу з карантину, який включає п'ять етапів.

Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.