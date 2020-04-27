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В Украине сохранится режим самоизоляции после открытия границ

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 11:27
В Украине сохранится режим самоизоляции после открытия границ
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

После поездок за рубеж сохранится требование оставаться на самоизоляции

В случае смягчения карантина из-за пандемии коронавируса и открытия границ украинцы и в дальнейшем будут обязаны оставаться на самоизоляции после поездок за рубеж. Об этом в интервью liga.net рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий отметил, что на сегодня европейские страны ограничивают въезд людей из третьих стран.

"Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное - пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись - надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь", - заявил министр.

Напомним, ранее Криклий рассказал о планах с 12 мая возобновить пригородное и междугороднее транспортное сообщение. Пока речь идет об автобусных и железнодорожных перевозках.

Он также заявлял, что запуск общественного транспорта в городах будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине после майских праздников.

"Если мы спокойно пройдем майские праздники и у нас не пойдет второй волны, тогда мы можем говорить, что начнем восстанавливать движение общественного транспорта в городах, возможно метро", - сказал Криклий.

В Британии планируют смягчить карантин, - Telegraph
Новости Украины границакарантинВладислав Криклий
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