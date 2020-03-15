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В Украине ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию, - премьер

Новости » Политика     15.03.2020 - 00:29
В Украине ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию, - премьер
Иллюстративное фото (freepik)

В Украине пока нет крупных очагов возгорания болезни

Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Об этом в обращении, обнародованном в Telegram-канале, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что у Украины нет больших очагов возгорания болезни.

"Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - сказал премьер.

Напомним, для избежания распространения коронавируса Шмыгаль призвал граждан воздержаться от поездок между городами Украины.

Отметим, что с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Кроме того, Украина с 16 марта закроет границу для иностранцев.

Как писало РБК-Украина, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая в начале марта прибыла в Украину из Польши.

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