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Шмигаль закликав українців утриматися від міжміських поїздок

Новини » Політика     14.03.2020 - 23:43
Шмигаль закликав українців утриматися від міжміських поїздок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і карантин у закладах освіти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян триматися від поїздок між містами України. Про це він сказав у своєму зверненні оприлюдненому у Telegram-каналі.

Прем'єр зазначив, що в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин у закладах освіти.

"Я наполегливо закликаю всіх відмовитися не тільки від закордонних подорожей, а й від поїздок між містами України", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того Україна з 16 березня закриє кордон для іноземців. При цьому всі українці, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. 14 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття кордону.

За даними голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки, на період карантину в Україні припиняють роботу 107 пунктів пропуску.

Як повідомляло РБК-Україна, МОЗ України закликало українців залишатися вдома у період карантину. Також у відомстві повідомляли, що українців будуть через СМС-повідомлення інформувати про заходи боротьби з коронавірусом в Україні. У повідомленнях будуть міститися інструкції з правилами гігієни і рекомендаціями для боротьби з коронавірусом.

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