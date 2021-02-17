В Україні дозволять проводити матчі з глядачами з 18 лютого

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні з 18 лютого буде дозволено проводити матчі з глядачами на трибунах. Однак для них діятимуть певні обмеження.

Про це Максим Степанов розповів на засіданні уряду.

"Дозволяється проведення матчів, командних ігрових видів. Глядачі можуть бути на трибунах, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць", - сказав голова відомства. Нагадаємо, завтра має відбутися матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге". Його початок о 19:55 за київським часом. Зазначимо, що матч пройде у Києві. Інший поєдинок запланований на 25 лютого.