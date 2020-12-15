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Суркіс: у протистоянні з "Брюгге" у "Динамо" будуть свої козирі

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 19:03
Суркіс: у протистоянні з "Брюгге" у "Динамо" будуть свої козирі
Фото: Ігор Сурікс (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс сподівається, що під час домашнього матчу проти "Брюгге" на стадіон повернуться вболівальники киян. Також, за його словами, у столичного клубу є свої козирі.

Про це Суркіс заявив в інтерв'ю сайту "Динамо".

"Дуже хочеться, щоб до часу домашнього матчу проти "Брюгге" на стадіон повернулися наші вболівальники. При них зовсім інший настрій у команди, зовсім інша емоційна складова самої гри", - зазначив Суркіс.

Він також додав, що без вболівальників на трибунах навіть настільки жадана Ліга чемпіонів пройшла "якось буденно, без задоволення від цього свята футболу".

Повертаючись до "Брюгге", Суркіс додав, що це серйозний опонент, який двічі обіграв "Зеніт" у Лізі чемпіонів і двічі зіграв внічию з "Лаціо".

"Але у нас є свої козирі. Я дуже сподіваюся, що Містер зуміє підготувати команду до цього протистояння. Єдина перевага суперника, яку ми не зможемо нейтралізувати, - це ігрова практика. У Бельгії чемпіонат після паузи відновлюється в середині січня, а значить, що "Брюгге" підійде до матчу з "Динамо", маючи ігрову практику", - зазначив президент клубу.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з Брюгге. Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 і 25 лютого. Перший матч "Динамо" проведе вдома.

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Новини України Спорт ДинамоИгорь СуркисБрюгге

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