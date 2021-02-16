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Весь тренерський штаб "Брюгге" пропустить матч Ліги Європи з "Динамо"

Новость на русском → Брюгге, Вівторок 16 лютого 2021 12:43
Весь тренерський штаб "Брюгге" пропустить матч Ліги Європи з "Динамо" Фото: Філіпп Клеман (facebook.com/clubbrugge)
Автор: Вера Олейник

У футбольному клубі "Брюгге" спалах коронавірусу. На перший матч Ліги Європи проти "Динамо" не полетить весь тренерський штаб бельгійців, а також один з лідерів команди.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Напередодні перед відправленням до Києва вся команда і персонал бельгійського клубу пройшли тести на коронавірус, результати яких стали відомі сьогодні.

Інфекція діагностована у наставника Філіпа Клемана і членів його тренерського штабу. Керувати командою в єврокубковому протистоянні буде наставник молодіжної команди "Брюгге" U-23 Рік Де Міл і його помічник Тім Смолдерс.

Також Covid-19 підтверджений і у низки футболістів - півзахисника і віцекапітана Ханса Ванакена, а також у захисників Стефано Денсвіла і Матея Мітровіча. Всі гравці і співробітники з позитивним результатом знаходяться на карантині.

Що стосується молодого хавбека Шарля де Кетеларе, у якого раніше були симптомы болезни, то його тест виявився негативним - гравець відправиться в столицю України.

Матч "Динамо" - "Брюгге" відбудеться у четвер, 18 лютого, початок о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, амстердамський "Аякс" зіткнувся з проблемами в складі напередодні матчів плей-офф Ліги Європи.

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