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В Украине разрешат проводить матчи со зрителями с 18 февраля

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 13:55
В Украине разрешат проводить матчи со зрителями с 18 февраля Фото: Максим Степанов (facebook com maksym stepanov official)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах. Однако для них будут действовать определенные ограничения.

Об этом Максим Степанов рассказал на заседании правительства.

"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - сказал глава ведомства.

Напомним, завтра должен состояться матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге". Его начало в 19:55 по киевскому времени. Отметим, что матч пройдет в Киеве. Другой поединок запланирован на 25 февраля.

Также президент киевского "Динамо" Игорь Суркис надеется, что во время домашнего матча против "Брюгге" вернутся на стадион болельщики киевлян. По его словам, при них совсем другой настрой у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в футбольном клубе "Брюгге" вспышка коронавируса. На первый матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев, а также один из лидеров команды.

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