В Украине разрешат проводить матчи со зрителями с 18 февраля
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах. Однако для них будут действовать определенные ограничения.
"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - сказал глава ведомства.
Напомним, завтра должен состояться матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге". Его начало в 19:55 по киевскому времени. Отметим, что матч пройдет в Киеве. Другой поединок запланирован на 25 февраля.
Также президент киевского "Динамо" Игорь Суркис надеется, что во время домашнего матча против "Брюгге" вернутся на стадион болельщики киевлян. По его словам, при них совсем другой настрой у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры.
Кроме того, РБК-Украина писало, что в футбольном клубе "Брюгге" вспышка коронавируса. На первый матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев, а также один из лидеров команды.