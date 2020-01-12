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У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністю

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 10:23
У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністю
Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)

Зростання допомоги стосується осіб, віднесених до підгрупи А першої групи

В Кабінеті міністрів розповіли, як протягом поточного року буде зростати розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А першої групи з надбавкою на догляд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року допомога зросла до 3364,60 гривень. З 1 липня очікується підвищення до 3516,40 гривень, а вже з 1 грудня 2020 року допомога зросте до 3633,30 гривень.

У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністюЗазначимо, до підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступеням втрати здоров "я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб, які фактично не здатні до самообслуговування.

Раніше повідомлялося, що державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, у 2020 році зростатиме і до кінця року становитиме майже 1858 гривень.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

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