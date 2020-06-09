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В Україні хочуть збільшити виплати дітям з інвалідністю

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 12:07
В Україні хочуть збільшити виплати дітям з інвалідністю
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про дітей, що постраждали від вибухонебезпечних предметів

В Україні хочуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Відповідний законопроект Кабінет міністрів вніс до Верховної ради.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект №3573 про внесення зміни до статті 2 ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" зараз опрацьовується у комітеті.

За результатами досліджень Данської Ради у справах біженців 111 дітей поранено від мін або вибухонебезпечних предметів.

Реалізація закону потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.

"За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, становитиме 783,10 тис грн щорічно", - сказано у записці.

Нагадаємо, у травні Рада відправила на доопрацювання законопроект про посилення соціальних гарантій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Як писало РБК-Україна, у січні у Кабміні анонсували, що протягом поточного року буде рости розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України преступленияинвалидностьКабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
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