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В Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити у прийомних сім’ях до 23 років

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 17:24
В Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити у прийомних сім’ях до 23 років
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про дітей-сиріт з інвалідністю

В Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити у прийомних сім’ях до 23 років. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3594.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Станом на зараз закон опрацьовується у комітеті.

Документ пропонує змінити Сімейний кодекс та ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". Відповідні зміни дозволять дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

При цьому дозвіл на проживання буде діяти незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

Нагадаємо, в Україні хочуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Як писало РБК-Україна, в січні в Кабміні анонсували, що в поточному році буде рости розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України сиротыинвалидностьКабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
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