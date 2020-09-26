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В Україні перевірять усі оборонні контракти через катастрофу АН-26

Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський доручив провести перевірку всіх оборонних контрактів, які пов'язані із закупівлею військової техніки. Таке рішення прийнято у зв'язку з авіакатастрофою літака АН-26 під Харковом.

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Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу президента Олег Татарков.

"За дорученням президента будуть проаналізовані всі інші випадки, які сталися в Україні. Правоохоронці активізують перевірку всіх оборонних контрактів, посилять контроль за розслідуванням злочинів, скоєних у сфері оборони, які пов'язані із закупівлею військової техніки", - сказав Татарков.

Нагадаємо, літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України зазнав аварії увечері 25 вересня у Харківській області поблизу Чугуєва. В результаті загинули 24 людини, ще один курсант знаходиться в лікарні. Пошуки двох тривають.

Як повідомляло РБК-Україна, в Держбюро розслідувань розглядають чотири версії аварії.

При цьому міністр оборони Андрій Таран повідомив, що попередній аналіз дає підстави вважати, що літак зачепився крилом за землю.

Також повідомлялося, що знайдені бортові самописці Ан-26,проте їх ще не витягли з літака.

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