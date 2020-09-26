Міністр оборони розкрив деталі авіакатастрофи АН26 під Харковом

Фото: місце події (facebook.com/olexiykucher.kh)

Міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака АН26 в Харківській області. Серед іншого, на місці трагедії рятувальники продовжують розбір конструкцій літака і пошук "чорних ящиків".

Про це Таран розповів під час брифінгу на місці трагедії.

За його словами, вчора екіпаж літака АН-26 ВСУ виконував штатний політ щодо навчання курсантів штурманській справі. Командир корабля мав наліт близько 800 годин.

За планом літак повинен був зробити до 10 зльотів та посадок по 15 хвилин кожна починаючи з 18:30 і до 23 годин, відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання. Після кожної посадки літак оглядався технічними фахівцями та злітав знову.

Близько 20:38 (точний хронометраж буде опублікований) командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном, однак був в цілому спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.

Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот, майор Богдан Кишеня сотні разів робив заходження на посадку на рідній для нього аеродром. Через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки.

Через хвилину-дві літак зник з радарів, впав на землю і загорівся. На місці трагедії рятувальники продовжують розбір конструкцій літака і пошук "чорних скриньок". Тільки після їх розшифрування можна буде більш точно говорити про те, що сталося з АН26.

Зазначимо, урядова комісія з розслідування причин авіакатастрофи розпочала свою роботу. Керує комісією віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні вранці рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, загиблої у катастрофі.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Знайдені тіла 23 загиблих, 2 людини постраждали, 2 пошуки людей тривають.