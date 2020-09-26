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Катастрофа літака під Харковом: знайдені "чорні ящики"

Харківська область, Субота 26 вересня 2020 11:53
Катастрофа літака під Харковом: знайдені "чорні ящики"
Фото: катастрофа літака (dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що знайдені бортові самописці військового літака Ан-26, який зазнав аварії у Чугуївському районі Харківської області. Самописці ще не витягли з літака.

Про це повідомляє прес-служба командування.

"Знайдені бортові самописці, вони вціліли, але вони ще не вилучені з літака", - інформують у відомстві.

Відзначимо, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії катастрофи літака Ан-26 у Харківській області.

Перевіряють такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем.

Також розглядають ще дві версії: неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами і неналежне технічне обслуговування літака і підготовка його до польоту.

Як писало РБК-Україна, міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака: попередній аналіз дає підстави вважати, що літак зачепився крилом за землю.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 25 вересня, у Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України; знайдені тіла 23 загиблих, пошуки 2 осіб тривають, одна людина уціліла і один курсант помер у лікарні.

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