На півдні України посилять контроль за кордоном, оголошені збори тероборони
Фото: на півдні пройдуть збори теробороны (facebook.com/UkrainianLandForces)
Озброєні війська України проведуть на півдні країни збори підрозділів територіальної оборони на тлі стягування Росією військ в Криму. Метою зборів є нарощування можливостей підрозділів тероборони.
Під час зборів підрозділи будуть виконувати завдання на реальних об'єктах:
- з охорони та захисту адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
- виконання завдань з контролю населених пунктів, охорони органів державної влади, посилення охорони критичних об'єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями
Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Російська Федерація перекидає війська до українського кордону. Зокрема, скупчення військових спостерігаються в Брянській області окупованому Криму. При цьому в Кремлі заявили, що перекидання російських військових "не загрожує Україні".
Раніше РБК-Україна писало, що НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.