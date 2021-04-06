На півдні України посилять контроль за кордоном, оголошені збори тероборони

Озброєні війська України проведуть на півдні країни збори підрозділів територіальної оборони на тлі стягування Росією військ в Криму . Метою зборів є нарощування можливостей підрозділів тероборони.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Під час зборів підрозділи будуть виконувати завдання на реальних об'єктах:

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Російська Федерація перекидає війська до українського кордону. Зокрема, скупчення військових спостерігаються в Брянській області окупованому Криму. При цьому в Кремлі заявили, що перекидання російських військових "не загрожує Україні".

Раніше РБК-Україна писало, що НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.