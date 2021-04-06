ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В районі ООС пройшли навчання мінометників. Тренувалися вести вогонь

Новость на русском → Донбас, Вівторок 06 квітня 2021 15:43
В районі ООС пройшли навчання мінометників. Тренувалися вести вогонь Фото: в ООС пройшли навчання мінометників (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

На полігоні в районі проведення операції Об'єднаних сил пройшли навчання мінометників. Стріляти з мінометів тренувалися військові зі складу окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

"Особовий склад бригади перебуває в районі відведення, але їх розрахунки мають бути завжди напоготові, аби дати адекватну відповідь на будь-які провокації з боку агресора", - наголосили у штабі.

В рамках навчань мінометники відпрацювали приведення міномета в бойове положення, орієнтування і наведення на ціль, виставлення й збирання гарматного коліматора, а також приведення міномета в похідне положення.

Також мінометники бригади імені Мономаха тренувалися вести вогонь штатними мінами калібру 120-мм різних типів. У командуванні зазначають, що військові показали гарні результати.

Фото: в ООС пройшли навчання мінометників (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, до цього в районі проведення ООС українські військові провели танкові навчання. У тренуваннях взяли участь військовослужбовці механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Додамо, влітку українські прикордонники візьмуть участь у спільних навчаннях з військовими Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас военные учения ООС
NEWS
Проекту підозри Медведчуку ще немає, - Венедіктова
Проекту підозри Медведчуку ще немає, - Венедіктова
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік