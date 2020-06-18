В Україні продовжили карантин, а в Одесі впав літак: новини за 17 червня

Кабінет продовжив дію адаптивного карантину в Україні, в Одесі розбився двомісний літак, США передали Україні військове обладнання. Детальніше про те, що сталося в середу, 17 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін продовжив карантин в Україні

Кабінет міністрів підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні. Обмеження будуть діяти до 31 липня.

Згідно з рішенням Кабміну, заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без масок чи респіраторів. Також забороняється перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Крім того, в уряді оновили механізм посилення карантину в регіонах зі значним поширенням коронавірусу.

В Одесі впав літак, загинули пілоти

В Одесі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент його падіння у салоні знаходилося дві людини. Під час аварії один пілот загинув, іншого госпіталізували, однак пізніше він помер в лікарні.

Радник глави одеської поліції Руслан Форостяк заявив, що літак впав відразу після зльоту на території гіпермаркету ТЦ "Метро", розташованого поруч з аеродромом.

У ГСЧС уточнили, що літак проводив тренувальний політ і впав під час здійснення аварійної посадки.

Рації, боєприпаси і Javelin: США передали Україні військове обладнання

Сполучені Штати Америки передали Україні військове обладнання на 60 млн доларів. Сюди входять рації та протитанкові ракети Javelin. Про це повідомили в посольстві США в Україні.

У посольстві наголосили, що США "наполегливо" підтримують Україну під час російської агресії.

Бочковський остаточно поновлений на посаді глави ДСНС

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законними рішення судів попередніх інстанцій про поновлення Сергія Бочковського на посаді глави Державної служби з надзвичайних ситуацій. Його звільнили у 2015 році через підозру в корупції.

Всі скарги Кабінету міністрів та Міністерства внутрішніх справ були відхилені, а рішення Окружного адміністративного суду Києва від 26 квітня 2018 року про поновлення Бочковського залишили в силі.

У Раду внесли постанову про призначення Шкарлета міністром освіти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Верховну раду проект постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Відповідний проект був зареєстрований у парламенті 17 червня.

Нагадаємо, ректор Чернігівського державного технологічного університету Сергій Шкарлет називався головним кандидатом на посаду міністра освіти. У 2010 році він намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів", а в 2015 балотувався від "Блоку Петра Порошенка".

Смерч під Херсоном зруйнував будинки і вирвав дерева: відео гігантської стихії

У Херсонській області пронісся гігантський смерч, від якого найбільше постраждало смт Сиваське у Новотроїцькому районі. Менше ніж за 10 хвилин стихії вдалось завдати сильних пошкоджень більше ніж десяти будинкам і викорчувати віковічні дерева.

У деяких будинках з 12-ти пошкоджених навіть повністю знесло дахи. Руйнування дуже серйозні, йдеться в сюжеті місцевого каналу VTVPlus (відео).

Ліга чемпіонів буде дограна в Португалії, Ліга Європи - в Німеччині

Сезон-2019/2020 Ліги чемпіонів дограють у форматі мінітурніру з восьми команд, який пройде в столиці Португалії з 12 по 23 серпня. Жеребкування відбудеться 10 липня.

Чвертьфінали та півфінали будуть складатися з одного матчу, замість звичайних двох. Фінал пройде 23 серпня в Лісабоні. Стамбул, який повинен був приймати фінал Ліги чемпіонів цього року, прийме вирішальний матч турніру наступного розіграшу.