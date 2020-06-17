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У Раду внесли постанову про призначення Шкарлета міністром освіти

Новини » Політика     17.06.2020 - 20:07
У Раду внесли постанову про призначення Шкарлета міністром освіти
Фото: Сергій Шкарлет (gorod.cn.ua)

Документ передано на розгляд керівництву парламенту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Верховну раду проект постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Відповідний проект був зареєстрований у парламенті 17 червня.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Наголошується, що дана постанова №3675 зараз передано на розгляд керівництву парламенту. При цьому текст документа на даний момент відсутня.

Нагадаємо, ректор Чернігівського державного технологічного університету Сергій Шкарлет називався головним кандидатом на посаду міністра освіти. У 2010 році він намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів", а в 2015 балотувався від "Блоку Петра Порошенка".

Раніше РБК-Україна писало, що фракція "Слуга народу" заслухала Шкарлета на засіданні 15 червня, після чого в політсилі збиралися порахувати голоси підтримки.

Сьогодні, 17 червня, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що на даний момент не вистачає голос для призначення Шкарлета міністром освіти із-за чого парламент може не розглядати його призначення на цьому тижні.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниназначениеОсвітаВерховна Рада
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