Ліга чемпіонів буде дограна в Португалії, Ліга Європи - в Німеччині

Фото: УЄФА оголосив формат догравання Ліги чемпіонів та Ліги Європи (uefa.com)

Виконком УЄФА оголосив про формат проведення плей-офф в єврокубках

Сезон-2019/2020 Ліги чемпіонів дограють у форматі мінітурніру з восьми команд, який пройде в столиці Португалії з 12 по 23 серпня. Жеребкування відбудеться 10 липня.

Про це повідомляє УЄФА за підсумками засідання виконавчого комітету.

Чвертьфінали та півфінали будуть складатися з одного матчу, замість звичайних двох. Фінал пройде 23 серпня в Лісабоні. Стамбул, який повинен був приймати фінал Ліги чемпіонів цього року, прийме вирішальний матч турніру наступного розіграшу.

У новому форматі візьмуть ПСЖ, мадридський "Атлетіко", "РБ Лейпциг" і "Аталанта", які встигли подолати стадію 1/8 фіналу. Іншими чотирма учасниками стануть переможці пар "Наполі" - "Барселона" (перша гра - 1:1), "Реал" - "Манчестер Сіті" (1:2), "Челсі" - "Баварія" (0:3) і "Ліон" - "Ювентус" (1:0). Вони дограють свої матчі 7 і 8 серпня на домашніх стадіонах або в Португалії.

A decision is pending on whether the four remaining round of 16 second legs, to be played on 7/8 August, will take place at the home team’s stadium or in Portugal.#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020

Аналогічний формат буде використовуватися для проведення Ліги Європи. Вона буде дограна в Німеччині з 10 по 21 серпня. Решту матчів 1/8 фіналу дограють 5-6 серпня, матчі фінального турніру пройдуть в Кельні, Дюссельдорфі, Дуйсбурзі та Гельзенкірхені. Вирішальний матч 21 серпня прийме Кельн.

Нагадаємо, розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи був припинений в середині березня через пандемію коронавірусної інфекції.

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Автор: Вера Олейник