ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ліга чемпіонів буде дограна в Португалії, Ліга Європи - в Німеччині

Новини » Спорт     17.06.2020 - 16:49
Ліга чемпіонів буде дограна в Португалії, Ліга Європи - в Німеччині
Фото: УЄФА оголосив формат догравання Ліги чемпіонів та Ліги Європи (uefa.com)

Виконком УЄФА оголосив про формат проведення плей-офф в єврокубках

Сезон-2019/2020 Ліги чемпіонів дограють у форматі мінітурніру з восьми команд, який пройде в столиці Португалії з 12 по 23 серпня. Жеребкування відбудеться 10 липня.

Про це повідомляє УЄФА за підсумками засідання виконавчого комітету.

Чвертьфінали та півфінали будуть складатися з одного матчу, замість звичайних двох. Фінал пройде 23 серпня в Лісабоні. Стамбул, який повинен був приймати фінал Ліги чемпіонів цього року, прийме вирішальний матч турніру наступного розіграшу.

У новому форматі візьмуть ПСЖ, мадридський "Атлетіко", "РБ Лейпциг" і "Аталанта", які встигли подолати стадію 1/8 фіналу. Іншими чотирма учасниками стануть переможці пар "Наполі" - "Барселона" (перша гра - 1:1), "Реал" - "Манчестер Сіті" (1:2), "Челсі" - "Баварія" (0:3) і "Ліон" - "Ювентус" (1:0). Вони дограють свої матчі 7 і 8 серпня на домашніх стадіонах або в Португалії.

Аналогічний формат буде використовуватися для проведення Ліги Європи. Вона буде дограна в Німеччині з 10 по 21 серпня. Решту матчів 1/8 фіналу дограють 5-6 серпня, матчі фінального турніру пройдуть в Кельні, Дюссельдорфі, Дуйсбурзі та Гельзенкірхені. Вирішальний матч 21 серпня прийме Кельн.

Нагадаємо, розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи був припинений в середині березня через пандемію коронавірусної інфекції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України УЕФАЛіга ЄвропиЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся