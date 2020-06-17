Рації, боєприпаси і Javelin: США передали Україні військове обладнання

Фото: партія Javelin зі США (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Військове обладнання на 60 млн доларів отримало посольство США в Україні

Сполучені Штати Америки передали Україні військове обладнання на 60 млн доларів. Сюди входять рації та протитанкові ракети Javelin.

Про це повідомили в посольстві США в Україні.

У посольстві наголосили, що США "наполегливо" підтримують Україну під час російської агресії.

"Допомога США у сфері безпеки й співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси й протитанкові ракети Javelin", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Держдеп США схвалив продаж Україні 150 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

На початку 2020 року Міністерство оборони США підписало контракт із групою компаній Raytheon - Lockheed Martin на виробництво Javelin для України.

Минулого тижня Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні розміром в 250 млн доларів, кошти підуть на навчання українських військових і закупівлю техніки.

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Автор: Роман Калиниченко