Кабмін продовжив карантин в Україні

Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)

Урядовці підтримали відповідне рішення

Кабінет міністрів підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні. Обмеження будуть діяти до 31 липня.

Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Рішення підтримали з доопрацюванням в один день.

Згідно з рішенням Кабміну, заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без масок чи респіраторів. Також забороняється перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Крім того, в уряді оновили механізм посилення карантину в регіонах зі значним поширенням коронавірусу. Регіони з урахуванням ситуації можуть обмежувати:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльність закладів, які надають послуги з розміщення;

роботу метро;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботу культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльність закладів харчування.

Рішення про посилення обмежень ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, рішення про посилення карантину в уряді ухвалили після різкого сплеску захворюваності на коронавірус в Україні. Зростання кількості хворих пов'язують з послаблення карантинних обмежень.

За минулу добу в Україні було встановлено два антирекорди: за кількістю нових хворих та числом померлих від COVID-19.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький