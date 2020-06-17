Кабмін продовжив карантин в Україні

Урядовці підтримали відповідне рішення
Кабінет міністрів підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні. Обмеження будуть діяти до 31 липня.
Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.
Рішення підтримали з доопрацюванням в один день.
Згідно з рішенням Кабміну, заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без масок чи респіраторів. Також забороняється перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.
Крім того, в уряді оновили механізм посилення карантину в регіонах зі значним поширенням коронавірусу. Регіони з урахуванням ситуації можуть обмежувати:
Рішення про посилення обмежень ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, рішення про посилення карантину в уряді ухвалили після різкого сплеску захворюваності на коронавірус в Україні. Зростання кількості хворих пов'язують з послаблення карантинних обмежень.
За минулу добу в Україні було встановлено два антирекорди: за кількістю нових хворих та числом померлих від COVID-19.
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Автор: Дмитро Левицький