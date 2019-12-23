В Україні проблеми з опаленням залишаються в Світловодську

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Проблеми з опаленням повинні бути вирішені сьогодні, 23 грудня

В Україні до опалення на 100% підключені 23 області та місто Київ, проблеми з опаленням залишаються лише в Кіровоградській області. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.

За станом на 23 грудня не опалюються 3 житлових будинки у Світловодську. Як повідомили в Мінрегіон, орієнтовно сьогодні, 23 грудня, проблеми з опаленням повинні бути усунені.

Нагадаємо, в Мінрегіон відзначали, що проблеми з опаленням у Світловодську повинні були бути вирішені ще 12 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, що обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом становили 19 768 млн кубометрів. За 1,5 місяця з сховищ було відібрано 2 млрд кубометрів, що є 9,25% від загальної кількості.

Також повідомлялося, що завдяки домовленості про транзит російського газу в Європу по території України ціна газу для населення та бізнесу протягом цієї зими не буде зростати. Як зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, української урядової делегації вдалося досягти стратегічної перемоги, домовившись про новий контракт на транзит газу.