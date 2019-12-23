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В Украине проблемы с отоплением остаются в Светловодске

Новости » Общество     23.12.2019 - 09:46
В Украине проблемы с отоплением остаются в Светловодске
Иллюстративное фото (pixabay.com/Goergl)

Проблемы с отоплением должны быть решены сегодня, 23 декабря

В Украине к отоплению на 100% подключены 23 области и город Киев, проблемы с отоплением остаются лишь в Кировоградской области. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

По состоянию на 23 декабря не отапливаются 3 жилых дома в Светловодске. Как сообщили в Минрегион, ориентировочно сегодня, 23 декабря, проблемы с отоплением должны быть устранены.

Напомним, в Минрегион отмечали, что проблемы с отоплением в Светловодске должны были быть решены еще 12 декабря.

В Украине проблемы с отоплением остаются в Светловодске

Ранее РБК-Украина писало, что объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию составляли 19 768 млн кубометров. За 1,5 месяца из хранилищ было отобрано 2 млрд кубометров, что является 9,25% от общего количества.

Также сообщалось, что благодаря договоренности о транзите российского газа в Европу по территории Украины цена газа для населения и бизнеса в течение этой зимы не будет расти. Как отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, украинской правительственной делегации удалось добиться стратегической победы, договорившись о новом контракте на транзит газа.

В Светловодске увеличились проблемы с отоплением Украина на эту зиму обеспечена всеми необходимыми ресурсами, - Гончарук
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