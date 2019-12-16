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Запаси газу в підземних сховищах впали нижче 20 млрд кубометрів

Новини » Економіка     16.12.2019 - 12:03
Запаси газу в підземних сховищах впали нижче 20 млрд кубометрів
Фото: ГТС (soua.com)

За 1,5 місяця з сховищ було відібрано 2 млрд кубометрів

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України за станом на 14 грудня 2019 року склали 19 768 млн кубометрів. Про це свідчать оперативні дані, розміщені на сайтіУкртрансгазу".

За даними компанії, протягом 14 грудня сховищ відібрано 66,28 млн кубометрів.

Таким чином, з початку відбору газу на початку листопада запаси газу скоротилися на 2 015,70 млн кубометрів, або на 9,25%.

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Максимальний обсяг газу в ПСГ України був на 31 жовтня 2019 року - 21 784,7 млн кубометрів.

Відбір газу зі сховищ розпочався 1 листопада, коли закачали в сховища 4,11 млн кубометрів, відібрано - 8,9 млн кубометрів. При цьому до цієї дати відбору газу із сховищ не було.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.

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