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Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 10:58
Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях
Ілюстративне фото (pixabay.com/Goergl)

Проблеми спостерігаються в Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях

В Україні проблеми з опалювальним сезоном зберігаються в трьох областях. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.

В Мінрегіоні повідомили, що станом на 12 грудня на 100% до опалення підключені 21 область і Київ. При цьому проблеми з опаленням залишаються у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях. Зокрема, проблеми спостерігаються в таких населених пунктах:

  • у Запорізькій області у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Навчальний процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 15.12.2019;
  • у Кіровоградській області - в м. Світловодськ неопалюваних 2 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 12.12.2019;
  • у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 2 навчальні заклади. Орієнтовний термін підключення - 17.12.2019.

Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Нагадаємо, в Мінрегіоні повідомляли, що проблеми з опаленням у Світловодську повинні були бути вирішені в середу, 11 грудня. При цьому опалення дали лише один житловий будинок та навчальний заклад.

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