Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

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Проблеми спостерігаються в Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях

В Україні проблеми з опалювальним сезоном зберігаються в трьох областях. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.

В Мінрегіоні повідомили, що станом на 12 грудня на 100% до опалення підключені 21 область і Київ. При цьому проблеми з опаленням залишаються у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях. Зокрема, проблеми спостерігаються в таких населених пунктах:

у Запорізькій області у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Навчальний процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 15.12.2019;

у Кіровоградській області - в м. Світловодськ неопалюваних 2 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 12.12.2019;

у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 2 навчальні заклади. Орієнтовний термін підключення - 17.12.2019.

Нагадаємо, в Мінрегіоні повідомляли, що проблеми з опаленням у Світловодську повинні були бути вирішені в середу, 11 грудня. При цьому опалення дали лише один житловий будинок та навчальний заклад.

Також РБК-Україна писало, що "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня 2020 року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). Ціна за замовчуванням встановлена на рівні 5,5 грн за кубометр (без ПДВ і транспортування).