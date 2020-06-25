В Україні попередили про можливий зсув ґрунту в Карпатах

Фото: наслідки непогоди (dsns.gov.ua)

Орієнтовна площа зсуву становить 400 кв.м

У Львівській області в селі Смільна Дрогобицького району попередили про зсув ґрунту через ускладнення погодних умов, які спостерігаються там останні декілька днів. Там розташований дерев'яний житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, на схилі гори відбувається зсув ґрунту з житловим будинком та трьома господарськими будівлями. Орієнтовна площа зсуву становить 400 кв.м. Також зазначається, що в 50 метрів від домогосподарства знаходиться потічок.

Рятувальники вже евакуювали майно з житлового будинку, а самих мешканців було відселено до родичів. Саме ж місце можливого зсуву було огороджено.

Повідомляється, що загрози іншим домогосподарствам немає, однак зсув може змінити русло потічка.

Нагадаємо, жителів Львова просять найближчими днями утриматися від поїздок у Карпати.

Крім того, сьогодні на Дністрі очікується максимальний паводок, рівень води на Прикарпатті може піднятися до 9 метрів.

Додамо, жертвами стихії у західних областях стали 3 людини.

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Автор: Андрій Козловський