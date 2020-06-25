ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні попередили про можливий зсув ґрунту в Карпатах

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 12:55
В Україні попередили про можливий зсув ґрунту в Карпатах
Фото: наслідки непогоди (dsns.gov.ua)

Орієнтовна площа зсуву становить 400 кв.м

У Львівській області в селі Смільна Дрогобицького району попередили про зсув ґрунту через ускладнення погодних умов, які спостерігаються там останні декілька днів. Там розташований дерев'яний житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, на схилі гори відбувається зсув ґрунту з житловим будинком та трьома господарськими будівлями. Орієнтовна площа зсуву становить 400 кв.м. Також зазначається, що в 50 метрів від домогосподарства знаходиться потічок.

Рятувальники вже евакуювали майно з житлового будинку, а самих мешканців було відселено до родичів. Саме ж місце можливого зсуву було огороджено.

Повідомляється, що загрози іншим домогосподарствам немає, однак зсув може змінити русло потічка.

Нагадаємо, жителів Львова просять найближчими днями утриматися від поїздок у Карпати.

Крім того, сьогодні на Дністрі очікується максимальний паводок, рівень води на Прикарпатті може піднятися до 9 метрів.

Додамо, жертвами стихії у західних областях стали 3 людини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрЛьвовская областьзсув
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся