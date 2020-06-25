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В Украине предупредили о возможном смещении почвы в Карпатах

Новости » Общество     25.06.2020 - 12:55
В Украине предупредили о возможном смещении почвы в Карпатах
Фото: последствия непогоды (dsns.gov.ua)

Ориентировочная площадь оползня составляет 400 кв.м

Во Львовской области в селе Смольное Дрогобицкого района предупредили о смещение почвы из-за осложнения погодных условий, которые наблюдаются там последние несколько дней. Там расположен деревянный жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, на склоне горы происходит сдвиг грунта с жилым домом и тремя хозяйственными постройками. Ориентировочная площадь оползня составляет 400 кв.м. Также отмечается, что в 50 метрах от дома находится ручей.

Спасатели уже эвакуировали имущество из жилого дома, а сами жители были отселены к родственникам. Само место возможного смещения было ограждено.

Сообщается, что угрозы другим домохозяйствам нет, однако сдвиг может изменить русло ручья.

Напомним, жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты.

Кроме того, сегодня на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.

Добавим, жертвами стихии в западных областях стали 3 человека.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрЛьвовская областьоползень
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