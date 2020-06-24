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На Прикарпатті завтра Дністер може піднятися до дев'яти метрів

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 19:31
На Прикарпатті завтра Дністер може піднятися до дев'яти метрів
Фото: Дністер (facebook.com/Chernivtsifisherypatrol)

Проходження максимального рівня води паводку очікується у другій половині дня четверга

У річці Дністер на Прикарпатті в найближчу добу очікується проходження максимальних рівнів паводку. Річка може піднятися до більше ніж дев'ять метрів.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького рибоохоронного патруля.

Проходження максимального рівня води паводку очікується завтра вдень.

Там, вдень 25 червня очікується підйом рівня води до 880 - 930 см (максимальна витрата 3900 - 4200 м3 / с). У зв'язку з цим можливе затоплення заплави сільськогосподарських угідь, прирічкових господарських об'єктів і будинків в населених пунктах Борщівського та Заліщицького районів Тернопільської області.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з паводками в західних областях залишається напруженою, хвиля пішла на Тернопільську область.

Крім того, уряд виділить понад 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.

Додамо, що через розлив Дністра підтоплені дороги міжнародного значення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Днеструровень
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