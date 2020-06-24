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У Львові через негоду рекомендують утриматися від поїздок в Карпати

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 20:21
У Львові через негоду рекомендують утриматися від поїздок в Карпати
Фото: паводок (mvs.gov.ua)

Львів'ян просять найближчими днями залишатися в місті

Жителів Львова просять найближчими днями утриматися від поїздок у Карпати. Це пов'язано з паводками у західних областях України.

Про це написав мер міста Андрій Садовий на сторінці у Facebook.

Зазначимо, що у гірських районах західних областей країни сильні дощі спричинили потужні повені.

"Прошу всіх львів‘ян, які планували поїздки в Карпати найближчими днями, утриматись від них. Бережіть життя і здоров‘я. Коло Львова теж багато гарних місць для відпочинку", - заявив мер Львова.

Нагадаємо, паводки охопили більшість західних областей країни. Найгірша ситуація спостерігається в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Потужні потоки води руйнують дороги, інфраструктуру та будинки. Під водою опинилися десятки населених пунктів.

Завтра на Дністрі очікується максимальний паводок, рівень води на Прикарпатті може піднятися до 9 метрів.

Крім того, сьогодні хвиля пішла на Тернопільську область.

Додамо, жертвами стихії у західних областях стали 3 людини.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГідрометцентрЛьвівКарпатыпаводокповінь
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