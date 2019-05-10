В Україні підвищили вимоги до якості асфальту на автомагістралях

Фото: ремонт доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спеціальні технології підвищать щільність та рівність покриття

Зміни до Державних будівельних норм вимагають на міжнародних автомобільних дорогах І-ї категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Як зазначили в прес-службі, за підрахунками експертів, це сприятиме підвищенню якості дорожнього покриття в цілому на 30%, продовжить строк служби таких доріг та мінімізує появу вибоїн, тріщин та викришування.

Використання перевантажувачів має бути обов’язковим при будівництві, реконструкції та капремонті міжнародних доріг, які відносяться до І категорії. Їх також доцільно застосовувати і на всіх інших дорогах, додали в Мінрегіоні.

Зміни до ДБН В.2.3-4-2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво" розроблені ДП "ДерждорНДІ", вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Нагадаємо, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Як повідомляло РБК-Україна, на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році буде направлено 19 млрд грн.