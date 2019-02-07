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Місію Німеччини в Керченській протоці досі не погоджено, - посол

Новини » Політика    07.02.2019 - 11:27
Місію Німеччини в Керченській протоці досі не погоджено, - посол
Фото: Ернст Райхель (РБК-Україна)

Райхель зазначив, що думку України врахують при погодженні такої місії

На сьогоднішній день досі не погоджено модальності наглядової місії в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Німеччини Ернста Райхеля "Європейській правді".

Райхель підтвердив, що Німеччина працює над спостережною місією в Керченській протоці, про що раніше домовилися канцлер Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін.

"Путін тоді заявив, що готовий прийняти таких спостерігачів, експертів, які б простежили, як працює вільний прохід суден через Керченську протоку. Ми спробували спіймати його на слові", - зазначив він.

Він також додав, що думка України важлива при погодженні деталей такої місії, щоб виключити сумніви в політиці Німеччини щодо невизнання анексії Криму.

"В цілому, диявол - у деталях. Модальності такої місії поки так і не погоджено", - підкреслив Райхель.

Нагадаємо, наприкінці січня заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що "не може бути й мови" про відправку місії міжнародних спостерігачів в Керченську протоку.

Раніше президент Росії Володимир Путін погодився допустити німецьких і французьких фахівців до Керченської протоки. Як виявилося, мова йшла про одноразову акцію.

 

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