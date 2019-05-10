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В Украине повысили требования к качеству асфальта на автомагистралях

Новости » Экономика    10.05.2019 - 17:39
В Украине повысили требования к качеству асфальта на автомагистралях
Фото: ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Специальные технологии повысят плотность и ровность покрытия

Изменения в Государственные строительных нормы требуют на международных автомобильных дорогах I-й категории использовать специальные перегружатели при укладке асфальтобетонного покрытия, которые выравнивают температуру и состав асфальтобетонной смеси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Как отметили в пресс-службе, по подсчетам экспертов, это будет способствовать повышению качества дорожного покрытия в целом на 30%, продлит срок службы таких дорог и минимизирует появление выбоин и трещин.

Использование перегружателей должно быть обязательным при строительстве, реконструкции и капремонте международных дорог, которые относятся к I категории. Их также целесообразно применять и на всех других дорогах, добавили в Минрегионе.

Изменения в ГСН.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть. Проектирование. Часть II. Строительство" уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

Как сообщало РБК-Украина, на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году будет направлено 19 млрд грн.

 

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Новости Украины дорогиремонтМинистерство регионального развития и строительства
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