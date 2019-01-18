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В Україні скасували незаконну реєстрацію 6 тисяч га землі у 2018, - Мін’юст

Новини » Політика    18.01.2019 - 18:08
В Україні скасували незаконну реєстрацію 6 тисяч га землі у 2018, - Мін’юст
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

Комісія з розгляду скарг у сфері держреєстрації задовольнила понад 400 звернень

Міністерство юстиції України повідомляє, що протягом 2018 року в Україні скасували незаконну реєстрацію 6 тисяч гектарів землі та понад 100 тисяч квадратних метрів нерухомості. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабінету міністрів.

Вказано, що дане майно намагалися захопити рейдери.

Так, комісія з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації задовольнила понад 400 скарг, повернувши незаконно перереєстровану нерухомість реальним власникам.

"Серед найбільш резонансних кейсів минулого року повернення у власність банку 113 га землі в Києві, завдяки чому вдалося уникнути збитків на суму понад 3,7 млрд гривень", - зазначив глава Мінюсту Павло Петренко.

Крім того, вказано, що комісія з початку своєї діяльності у січні 2016 року задовольнила більше 1 600 скарг, повернувши у власність громадян понад 16 тисяч га земельних ділянок та понад 230 тисяч кв. м нерухомого майна.

Нагадаємо, у грудні 2018 року парламент відправив на повторне друге читання законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Як писало РБК-Україна раніше, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

Додамо також, у 2018 році ВР удосконалила механізм використання масивів сільськогосподарських земель. Очікується, що прийняття цього закону сприятиме запобіганню рейдерства.

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Новини України Павло ПетренкорейдерствоМіністерство юстиції Україниземля
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