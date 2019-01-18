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В Украине отменили незаконную регистрацию 6 тыс. га земли в 2018, - Минюст

Новости » Политика    18.01.2019 - 18:08
В Украине отменили незаконную регистрацию 6 тыс. га земли в 2018, - Минюст
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации удовлетворила более 400 обращений

Министерство юстиции Украины сообщает, что в течение 2018 года в Украине отменили незаконную регистрацию 6 тысяч гектаров земли и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Указано, что данное имущество пытались захватить рейдеры.

Так, комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации удовлетворила более 400 жалоб, вернув незаконно перерегистрированную недвижимость реальным владельцам.

"Среди наиболее резонансных кейсов прошлого года возврата в собственность банка 113 га земли в Киеве, благодаря чему удалось избежать убытков на сумму более 3,7 миллиардов гривен", - отметил глава Минюста Павел Петренко.

Кроме того, указано, что комиссия с начала своей деятельности с января 2016 года удовлетворила больше 1600 жалоб, вернув в собственность граждан более 16 тысяч га земельных участков и более 230 тысяч кв. м недвижимого имущества.

Напомним, в декабре 2018 года парламент отправил на повторное второе чтение законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".

Как писало РБК-Украина ранее, в июле парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.

Добавим также, в 2018 году ВР усовершенствовала механизм использования массивов сельскохозяйственных земель. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать предотвращению рейдерства.

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