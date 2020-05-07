В Україні вже відкрили більше 550 ринків

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 586 суб’єктів господарювання

В Україні в рамках послаблення карантину відкрили 555 агропродовольчих ринків. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначається, спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 586 суб’єктів господарювання.

"Розпочали свою діяльність 555 агропродовольчих ринки, не готовими до відкриття та закрились самостійно з ініціативи керівництва агроринків - 34, у тому числі 1 - у Запорізькій, по 2 - у Дніпропетровській та Харківській областях та 29 - м. Києві". - йдеться у повідомленні.

Через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закрито за рішенням органів місцевої влади.

Нагадаємо, у Донецькій області з початку травня в умовах карантину працює 41 агропродовольчий ринок.

Також мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що у столиці у рамках ослаблення карантину почали працювати десять ринків.

Як писало РБК-Україна, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину.