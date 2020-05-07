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Ослаблення карантину у Києві: у столиці почали працювати 10 ринків

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 12:18
Ослаблення карантину у Києві: у столиці почали працювати 10 ринків
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загалом у місті мають відкритися 37 ринків

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці у рамках ослаблення карантину почали працювати десять ринків. Про це він сказав у ході брифінгу.

Ослаблення карантину у Києві: у столиці почали працювати 10 ринків

За його словами, загалом у місті мають відкритися 37 ринків.

"У столиці мають відкритись 37 ринків. Вони відкриються поступово. На сьогодні почали працювати 10 ринків. Деміївський, Маяк, Печерський, Володимирський, базар на Лісовій, а також Феофанівський, ринки Одеський, Ілліс, Вигурівський та Бессарабський ринок", - заявив Кличко.

Нагадаємо, станом на 6 травня в Україні в умовах карантину продовжують роботу 496 продовольчих ринків, свідчать дані Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

При цьому зазначалося, що 83 ринки припинили свою діяльність через порушення протиепідемічних вимог, з них 32 - в Києві.

Як писало РБК-Україна, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродпотребслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

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