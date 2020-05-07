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В Украине уже открыли более 550 рынков

Новости » Общество     07.05.2020 - 14:07
В Украине уже открыли более 550 рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Специалисты Госпродспоживслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования

В Украине в рамках ослабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, специалисты Госпродспоживслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.

"Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовыми к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и в 29 - г. Киеве". - говорится в сообщении.

За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

Напомним, в Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.

Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что в столице в рамках ослабления карантина начали работать десять рынков.

Как писало РБК-Украина, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина.

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