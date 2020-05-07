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У Донецькій області працює 41 агроринок

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 12:49
У Донецькій області працює 41 агроринок
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Під час перевірок фахівцями встановлено 13 порушень санітарно-протиепідемічних вимог

У Донецькій області з початку травня в умовах карантину працює 41 агропродовольчий ринок. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повідомляється, що під час перевірок фахівцями встановлено 13 порушень санітарно-протиепідемічних вимог. У держслужбі повідомили, що "станом на 6 травня в області працював 41 агропродовольчий ринок".

Всього з початку травня здійснено 171 перевірку ринків.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці у рамках ослаблення карантину почали працювати десять ринків.

В умовах МОЗ вказано, що ринок:

  • повинен бути зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів.
  • допуск на ринок працівників і покупців повинен здійснюватися виключно за умови наявності засобів індивідуального захисту і проходження температурного скринінгу.
  • на ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м.

Як писало РБК-Україна, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродпотребслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

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