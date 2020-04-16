В Україні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Україні вночі очікуються заморозки до -3 градусів

Погода в Україні 16 квітня погіршиться, оголошено штормове попередження, а вночі заморозки до -3. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайної ситуації (ДСНС).

Як зазначається, пориви вітру складуть 17-22 м/с. Також у країні будуть нічні заморозки. Так, 16 квітня у східних та 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів.

У Київській області вночі в п'ятницю, 17 квітня, спостерігатимуться сильні (на поверхні ґрунту і в повітрі) заморозки 0 до -3 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні 16 квітня трішки покращиться, температура повітря коливатиметься від +14 до +21.

Крім того, в кінці цього тижня погода буде досить прохолодною, місцями буде мрячити, а в деяких областях синоптики прогнозують сильні дощі. На Великдень сильний дощ очікується у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Також у Закарпатській області через різке похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів снігу. За словами місцевих жителів, температура повітря опустилася до 6 градусів морозу.